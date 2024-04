Caro concittadino, la città di Castiglione Olona ha attivato un nuovo canale whatsapp, che sostituisce l’attuale gruppo (in prossima dismissione), al fine di recepire ulteriormente gli aggiornamenti in favore della tutela della privacy. Ti invitiamo, se ancora interessato a ricevere le notizie comunali in whatsapp, ad aderire gratuitamente al nuovo canale. Come fare? Semplice! Apri questo collegamento direttamente sul tuo telefonino, seguendo poi le istruzioni: https://newslettersms.it/castiglione…/aderisciwhatsapp.php