Sport

PERGINE – Varese sconfitto, ancora una volta per una rete di scarto, dato il 4 a 3 finale; sabato sera in gara 4 della finale Ihl. Non è stata complessivamente una bella partita, condizionata da un ghiaccio in non perfette condizioni. Varese, però, deve fare il “mea culpa” per alcune situazioni la cui gestione avrebbe potuto essere migliore in occasione sia delle reti subite, sia nel powerplay a favore.

Se l’intento delle due squadre era quello di capire dai primi minuti di studio l’atteggiamento in pista, il piano è fallito dopo 3 minuti, ovvero quando il Pergine passa in vantaggio con Foltin e con la complicità involontaria di Rocco Perla. I Mastini hanno la forza di reagire e di pervenire al pareggio con Majul dopo un’azione insistita. Al 12° il Varese offre alle Linci un altro omaggio: E. Mazzacane spinge a terra un avversario, ma sebbene il tocco sia lieve l’arbitro non può non fischiare penalità e proprio in powerplay i padroni di casa costruiscono un alrro vantaggio con Lemay. Sul finale, Rigoni compie due belle parate e il Varese, con l’uomo in più, non riesce a pervenire alla rete del pareggio.

Il secondo tempo si apre con alcuni capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra, ma dopo 5 minuti è Piroso che si fa carico della responsabilità del pareggio, con una discesa rapida e ficcante che termina con il tocco alle spalle di Rigoni. I Mastini hanno ben tre powerplay a distanza di pochissimi minuti l’uno dall’altro, ma nei primi due giungono solo due conclusioni, mentre il terzo dura 9” dato che Pietroniro raggiunge l’avversario in panca puniti. Proprio su uno dei primi due il Pergine triplica le marcature con l’uomo in meno. I Mastini non sono fortunati quando la parata di Rigoni manda il disco a baciare il palo, prima di essere liberato dalla difesa. Il Pergine fallisce almeno un paio di ghiotte occasioni per allungare e i gialloneri rimangono in scia.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Nel terzo drittel il Varese spinge e gioca in pressione totale nel terzo difensivo perginese, costringendo i biancorossi ad arroccarsi davanti a Rigoni. Quando sembra che Varese possa provare ad incidere e trovare il pareggio, un altro powerplay del Pergine è fatale ai gialloneri. C. Buono infila Rocco Perla da posizione angolata. Mancano ancora 8 minuti e Varese crede nel miracolo. Schina e Naslund mancano la porta dalla distanza. M. Borghi segna a 24” dalla sirena e l’inerzia offensiva è tutta giallonera, ma il disco, nonostante un altro paio di conclusioni, non entra.

Martedì a Varese sarà sfida decisiva. Il Pergine per il titolo, il Varese per la speranza.

PERGINE SAPIENS: 1 Rigoni (29 Zanella), 8 Meenghini, 23 Giacomozzi, 22 C.J. Buono, 24 A. Ambrosi, 73 Gabri, 96 Gamper, 6 Bitetto, 17 Ghizzo, 19 C.A. Buono, 27 Lemay, 55 Flessati, 71 Mocellin,77 Foltin, 81 Marano, 88 Berger, 91 Viliotti. Coach: Andrea Ambrosi

HCMV VARESE HOCKEY: 2 Perla, (31 Marinelli), 4 Vignoli, 5 Naslund, 7 Fanelli, 22 E. Mazzacane, 69 Bertin, 13 T. Cordiano, 15 Tilaro, 16 Vanetti, 18 Garau, 19 Allevato, 23 M. Borghi, 27 M. Mazzacane, 32 P. Borghi, 42 Crivellari, 55 Piroso, 71 Majul, 77 Pietroniro, 87 Perino, 91 Raimondi. Coach: Niklas Czarnecki

PERGINE SAPIENS – HCMV VARESE HOCKEY 4 – 3 (2:1 1:1 1:1)

3’10” (PS) Foltin (Lemay, C. Buono), 7’35” (HCMV) Majul (Pietroniro), 12’33” (PS) Lemay (Buono, Buono) PP1, 25’19” (HCMV) Piroso, 32’22” (PS) Andreotti (C.A. Buono) SH1, 51’52” (PS) C. Buono (Lemay, Bitetto) PP1, 59’36” (HCMV) M. Borghi (Schina)

07042024