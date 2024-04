Sport

ALBENGA – E’ finita l’avventura di mister Antonio Aiello sulla panchina dell’Albenga (serie D). Aiello, che cinque anni fa aveva condotto il Fbc Saronno in una stagione d’Eccellenza piena di tribolazioni, con la formazione ligure ha senz’altro fatto bene: arrivato a metà annata dopo tante partenze di giocatori, ha comunque guidato la squadra ad un tranquillo finale di campionato. La scelta dell’addio non sarebbe legata ai risultati ma alla vicissitudini societarie del club della Liguria.

Domenica scorsa, nel girone A di serie D, l’Albenga ha perso 1-0 sul campo del Gozzano, i liguri sono a metà classifica ma già abbondantemente salvi.

Aiello può dunque ora iniziare a guardare alla prossima annata: a Saronno aveva sicuramente lasciato un buon ricordo, per la grinta, determinazione e per averci sempre “messo la faccia”, malgrado la stagione in biancoceleste fosse stata decisamente complicata, per problemi societari.

