Sport

VARESE – Chi a Saronno non si ricorda di Antonio Aiello, indomabile conducator del Fbc che cinque anni fa aveva vissuto uno dei momenti più difficili della sua storia, con l’ultimo posto nel campionato di Eccellenza. Mister Aiello, tra l’altro abitante nella zona, era arrivato a metà stagione per tentare una impresa impossibile e ci aveva sempre messo la faccia, sino alla fine.

Ora è in serie D e guida l’Albenga, formazione ligure che domenica scorsa ha incontrato in casa il Varese. I liguri hanno perso con una squadra rimaneggiata e non le ha mandate a dire, come nel suo spirito. Aiello ha “attaccato”, “scritte stronzate”, dopo avere fatto i complimenti ai suoi ragazzi per la prestazione contro il Varese. La gara è finita 1-3, rilanciando i varesini mentre l’Albenga resta a distanza di sicurezza dalle zone pericolanti della graduatoria.

Sotto l’intervista realizzata da parte di Svsport, sito specialistico del calcio in Liguria.