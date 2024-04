CASTIGLIONE OLONA – Numerose sono state le persone che hanno preso parte alla Giornata del verde pulito, promossa dall’Amministrazione Comunale e tenutasi sabato pomeriggio.

I tanti volontari, muniti di stivali, guanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti, si sono suddivisi in due gruppi per pulire la zona del Piccolo Stelvio e la salita della Colombera. Purtroppo, rilevano dal Comune, “i rifiuti raccolti sono stati molti, dalle classiche bottiglie di birra, ad assi da stiro fino a televisori. È stata smantellata anche una tenda dello spaccio che si trovava nel bosco. Un grazie particolare alla Protezione civile, alla polizia locale e alle Gev-Guardie ecologiche volontarie che hanno coadiuvato e supportato le operazioni. Un ringraziamento anche al comitato di quartiere di Gornate Olona e di Caronno Corbellaro che, a fine operazione, ha offerto un buonissimo rinfresco a tutti i partecipanti presso il lavatoio di Caronno Corbellaro”.

L’Amministrazione comunale ringrazia “itutti i volontari che hanno partecipato contribuendo alla riuscita di questa significativa iniziativa”.