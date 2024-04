Primo piano

SARONNO – Dalle elementari alle superiori tutte le scuole di Saronno si sono ritrovate, grazie all’organizzazione del coordinamento Quattro passi di pace, in piazza per chiedere la pace.

Accompagnati dalle insegnati i piccoli sono arrivati in piazza Avis per le 10 da tutte le scuole. Dopo un momento di musica ha preso la parola l’assessore Gabriele Musarò (presente con il sindaco Augusto Airoldi e Franco Casali) che a noi dei ragazzi, dei bimbi e dei presenti ha fatto una significativa sintesi:”Siamo qui per dire che Saronno ripudia la guerra e spero di essere qui per l’ultima volta perché poi non ci saranno più guerre’.

Quindi il corteo da corso Italia, piazza Libertà, via Portici, via San Cristoforo, via Cavour e quindi ancora in piazza Avis dove hanno letto messaggi di pace. Tanti i saronnesi che hanno immortalato il corteo e salutato i piccoli partecipanti.

