Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Piromani a Bariola: nei giorni scorsi, in orario notturno, hanno incendiato due bidoni per la raccolta della carta sotto un condominio, le fiamme si sono propagate ed hanno danneggiato anche una automobile che era posteggiata nelle immediate vicinanze.

Sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco ed è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri: alla fine nella conta dei danni anche la fotocellula del cancello di una casa vicina. Pochi dubbi che si sia trattato di un episodio causato da piromani, anche perchè da quelle parti in passato si erano già verificati un paio di episodi simili.

(foto archivio: i danni per un incendio dopo un precedente, simile episodio sempre causato da piromani)

09042024