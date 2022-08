x x

CARONNO PERTUSELLA – Grave incidente stradale staane alle 7.45 in via Rossini a Caronno Pertusella dove è stato investito un ciclista di 62 anni. Sul posto sono accorse una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Satonno, è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra caronnese e poi, visto che l’uomo è apparso in gravi condizioni, è arrivata anche l’automedica e l’auto-infermieristica. Il paziente è stato quindi trasferito all’ospedale di Legnano.

Il sinistro si è verificato proprio al confine con la zona industriale di Lainate, nei pressi del campo da softball, in frazione Bariola. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: precedente intervento dei soccorsi per un episodio avvenuto a Bariola, frazione di Caronno Pertusella)

25082022