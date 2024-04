Cronaca

SARONNO – Pochi euro di danno, ma non manca lo spavento per la saronnese che, nei giorni scorsi, si è resa conto che la sua carta di credito era stata usata per un pagamento da lei non effettuato. Questa è stata la disavventura di una mamma saronnese, che ha iniziato a ricevere sul telefonino le richieste di autorizzazione di una transazione per il pagamento di cibo d’asporto su una nota applicazione di consegne a domicilio.

Congelata la carta, la donna ha avvertito tempestivamente la banca di riferimento che, nel frattempo, sta verificando le responsabilità di quanto accaduto ed procedendo con accertamenti.

Nessun si tratta di un ingente danno economico, ma si è certamente fatta sentire l’agitazione e l’impiccio di dover attendere l’emissione di una nuova carta da parte dell’istituto di credito.

