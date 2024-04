Città

SARONNO – L’invito agli automobilisti, ma anche pedoni e ciclisti, è quello a fare prudenza nell’attraversare l’incrocio tra via Volonterio e via Colombo.

Nella mattinata alcuni saronnesi hanno segnalato come la luce rossa di una delle lanterne semaforiche che regolano l’intersezione fosse ko. Immediato il sopralluogo della polizia locale che ha segnalato la necessità di un intervento di manutenzione che sarà realizzato domani mattina.

Nel frattempo per motivi di sicurezza, così come prevede la norma, il semaforo è stato messo in lampeggiante in modo che gli automobilisti, e tutti gli altri utenti della strada, prestino attenzione nell’attraversamento.

