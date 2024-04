Sport

SARONNO – Oggi la tredicesima giornata di ritorno di Eccellenza, con il Fbc Saronno di mister Danilo Tricarico che ospita una delle squadre-rivelazione del torneo, il Fc Milanese, ancora in corsa per i playoff. Su ilSaronno la diretta play by play del match, che inizia alle 15.30 e si gioca allo stadio “Colombo Gianetti” della saronnese via Biffi.

Arbitro della partita Isaia Testa di Bergamo, assistenti Elpidio Chiariello di Legnano e Erica Dafne Ferretti di Varese.

Gli altri match delle squadre locali

Si disputano anche Ardor Lazzate-Casteggio con arbitro Lorenzo Notaro di Lamezia Terme, assistenti Andrea Lufi di Lodi e Luca Zanibelli di Brescia e Verbano-Caronnese con arbitro Enrico Pappalardo di Crema, assistenti Danilo Amatore di Bergamo e Lorenzo De Micheli di Gallarate.

Classifica

Oltrepò 63 punti, Magenta 54, Ardor Lazzate e Pavia 53, Solbiatese e Fc Milanese 50, Calvairate e Casteggio 48, Base 96 Seveso e Caronnese 46, Fbc Saronno 44, Sestese 37, Castanese 33, Accademia pavese 30, Vergiatese 29, Meda 25, Verbano 24, Accademia Vittuone 5.

