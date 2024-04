Città

SARONNO – In occasione del 50simo compleanno, il Gap Saronno ha organizzato una festa per celebrare l’associazione ed i soci che hanno partecipato numerosi con entusiasmo al momento di celebrazione e condivisione.

Con orgoglio la presidentessa Annalisa Colombo ha premiato uno dei soci fondatori, i presidenti che si sono succeduti nel tempo, così come la storica segretaria.

A completare la serata i ringraziamenti da parte del sindaco Augusto Airoldi e dell’assessore Gabriele Musarò per l’operato del Gap in città.

Per l’occasione è stata allestita una mostra di foto storiche in Sala del Bovindo (Villa Gianetti) che ha incuriosito i soci presenti. Ed ora si continua con i preparativi per la staffetta e la ultra di giugno ma non solo.

Stasera lunedì 15 aprile è previsto un appuntamento due storie di vita in bicicletta raccontate da 3 soci. Appuntamento alle 21 all’auditorium Aldo Moro con le storie di Diego Doardo, Vanila Minotti e Valentina D’Arrigo.

