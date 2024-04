Città

SARONNO – Grande affluenza di centauri ieri, domenica 14 aprile, per la consueta Motobenedizione organizzata dal Motoclub Saronno. L’evento, ormai da anni, dà formalmente inizio alla stagione motociclistica saronnese con l’arrivo della bella stagione. Quest’anno la manifestazione si è tenuta nella piazza della chiesa di San Francesco (abitualmente la location è piazza Libertà ora offlimits per il cantiere) vedendo i motociclisti raggrupparsi sin dalle 9.30 in attesa della santa messa e della benedizione.

Ampio, come sempre, lo spettro delle motociclette presenti, dalle supersportive aggressive, ad alcune moto da rally in stile Parigi-Dakar fino alle immancabili e scintillanti custom come Harley-Davidson e Yamaha Dragstar, senza escludere i modelli più storici come una Ariel e Moto Marini 3 e mezzo. Un piccolo imprevisto, risolto in breve, ha coinvolto una delle moto presenti, che ha avuto una perdita di benzina sul piazzale antistante la chiesa.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Dopo la messa, il parroco don Davide Mazzucchelli ha tenuto un discorso davanti ai centauri radunati nella piazza della chiesa, per poi benedire moto e motociclisti presenti. La sfilata per le vie cittadine è iniziata alle 11.45, vedendo circa 90 centauri uscire dalla piazzola scortati dalla polizia locale, anch’essa in moto.

guarda tutte le foto 14



Dalle Vespe alle Harley-Davidson: motobenedizione a Saronno (foto e video)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti