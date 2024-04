Città

SARONNO/SARONNESE – Tanto teatro in questo fine settimana, dal musical al teatro dialettale, ma anche festa della birra a Rovello, laboratori per bambini e tornei di scacchi.

Venerdì 19 aprile

SARONNO – Dalle 9.30 alle 12.30, nella location storica di villa Gianetti in via Roma 20, prende avvio il ciclo di incontri “Ciclometropolitana Saronnese”. Informazioni al sito internet www.ordinearchitettivarese.it.

LIMBIATE – Alle 20.30, al teatro comunale di via Valsugana 1, “Voglio ridere alla luna” spettacolo comico promosso dall’associazione Voglio la Luna con il patrocinio del Comune. Informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

Venerdì 19 e sabato 20 aprile

ROVELLO – All’area feste di via Bernardino Luini l’associazione New Generation con il patrocinio del Comune propone “Fruhlingfest de Ruell”: degustazione birre artigianali e musica dal vivo ogni sera.

Sabato 20 aprile

SOLARO – Ritrovo alle 9.15 in villa Borromeo per una passeggiata al corridoio ecologico di Cascina Emanuela. Dettagli al sito internet www.comune.solaro.mi.it.

SARONNO – Dalle 10 alle 11.30, alla palestra dell’oratorio della Regina Pacis di via Roma 119, #ridiconme: incontri di Yoga della risata con Tiziana Azzani. Info e prenotazioni all’e-mail [email protected].

CESANO MADERNO – Dalle 10 alle 20.30, nella cornice storica di Palazzo Arese Borromeo, si svolge la manifestazione “Ariaperta”: festa dedicata al pianeta Terra con musica, laboratori e incontri. Per conoscere il calendario completo si può consultare il sito internet www.comune.cesano-maderno.mb.it.

ROVELLASCA – Dalle 15 alle 17.30, alla biblioteca comunale di via De Amicis, laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazioni all’e-mail [email protected].

SARONNO – Alle 20.30, al teatro Prealpi, Saronno Point Onlus presenta la commedia brillante “Quello Bonanima” per la regia di Marco Biscella. L’ingresso è ad offerta libera fino ad esaurimento dei posti, il ricavato andrà al sostegno dei servizi dedicati all’accompagnamento dei pazienti oncologici.

Domenica 21 aprile

SARONNO – Dalle 7.30 alle 16.30, torna ogni terza domenica del mese il mercatino del collezionismo & cose vecchie in piazza del Mercato. Info al numero 3913950237.

SARONNO – Dalle 14.30, nella sala Nevera di Casa Morandi, “Torneo di scacchi – 1° trofeo De Marco”. Per informazioni e iscrizioni si può contattare il numero 3409291090.

SARONNO – Alle 17, al teatro Giuditta Pasta di via I maggio (in foto), Radiorizzonti presenta “Superstar- L’opera rock” il musical omaggio a Jesus Christ Superstar. Per informazioni e prevendite www.teatrogiudittapasta.it.

