SARONNO – Mattina difficile per il traffico ferroviario. La circolazione ferroviaria è stata sospesa nei pressi della stazione di Saronno per un guasto all’infrastruttura. E’ in corso l’intervento dei tecnici Ferrovienord. I problemi riguardano anche le linee tra Milano Centrale e Malpensa express.

Ecco tutti i treni cancellati o soppressi

Malpensa – Milano Cadorna (attivo Bus Spola tra Saronno e Malpensa):

– 313 (Milano Cadorna 06:57 – Malpensa Aeroporto T2 07:40) termina a Saronno.

– 319 (Milano Cadorna 07:57 – Malpensa Aeroporto T2 08:40) parte da Busto Arsizio

– 324 (Malpensa Aeroporto T2 07:50 – Milano Cadorna 08:34) parte da Saronno

– 316 (Malpensa Aeroporto T2 06:50 – Milano Cadorna 07:34) termina a Busto Arsizio.

– 315 (Milano Cadorna 07:27 – Malpensa Aeroporto T2 08:10) cancellato

– 318 (Malpensa Aeroporto T2 07:20 – Milano Cadorna 08:04) cancellato

– 326 (Malpensa AeroportoT2 08:20 – Milano Cadorna 09:04) cancellato

– 321 (Milano Cadorna 08:27 – Malpensa Aeroporto T2 09:10) cancellato

Malpensa – Milano Centrale (attivo Bus Spola tra Saronno e Malpensa):

– 2921 (Malpensa Aeroporto T2 06:37 – Milano Centrale 07:37) cancellato

– 2923 (Malpensa Aeroporto T2 07:07 – Milano Centrale 08:07) cancellato

– 2924 (Milano Centrale 07:25 – Malpensa Aeroporto T2 08:22) parte da Rescaldina.

– 2925 (Malpensa Aeroporto T2 07:37 – Milano Centrale 08:37) cancellato

– 2926 (Milano Centrale 07:55 – Malpensa Aeroporto T2 08:52) cancellato

– 2928 (Milano Centrale 08:25 – Malpensa Aeroporto T2 09:22) cancellato

– 2929 (Malpensa Aeroporto T2 08:37 – Milano Centrale 09:37) cancellato

(foto archivio)