Cronaca

SARONNO – Una emergenza può sempre capitare, a Saronno da tempo non ci sono più i bagni pubblico ma ci sono quelli di tanti bar e locali… e invece nel tardo pomeriggio di ieri i passanti si sono trovati involontariamente davanti ad una persona che faceva pipì contro l’aiuola, nella pedonale piazza Avis. C’è anche chi ha immortalato la scena, ed altri assicurano: “Non è assolutamente la prima volta che capita”.

Alle spalle infatti c’è piazza De Gasperi, che soprattutto durante la primavera e l’estate diventa ormai da anni punto di ritrovo per chi passa la giornata a bere, e poi magari si ferma anche per la notte, dormendo direttamente sul posto. Zona centralissima ma dalla quale c’è anche chi preferisce non passare più, perchè non si sente sicuro.

25042024