Città

SARONNO – Ieri l’ultimo saluto al notaio Chiambretti di Saronno.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Redditi più alti della media lombarda: Saronnese più ricco delle Groane. I dati comune per comune.

E’ stato portato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como l’81enne saronnese che ieri pomeriggio, mercoledì 24 aprile, è stato investito in via Roma. E’ successo all’altezza del civico 125, nei pressi dell’attraversamento rialzato davanti alla Regina Pacis.

Sono in corso le indagini per chiarire quanto successo ieri mattina all’alba nei pressi della stazione di “Saronno centro” dove un giovane di 31 anni è morto sotto le ruote del Malpensa express. L’inchiesta è affidata alla polizia ferroviaria di Milano: gli agenti hanno identificato il ragazzo deceduto: era residente in Sicilia, non si sa per quale motivo di trovasse a Saronno e perchè all’alba fosse nell’area ferroviaria.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

25042024