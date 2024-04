Città

SARONNO – Il 14 aprile ha segnato l’annuale celebrazione del “Lions Day” a Saronno, un evento che riflette l’impegno dei Lions verso la solidarietà universale. Questa iniziativa mira a sensibilizzare un pubblico più ampio sulle attività di servizio e sui progetti operativi condotti dai Lions a livello internazionale, nazionale e locale.

Nella vivace atmosfera di Piazza Avis, i tre Lions Club della città (Saronno Host Solidalia Ets, Saronno del Teatro, Saronno Insubria Ets insieme ai Leo di Saronno) hanno accolto per la prima volta anche il Lions Club di Gerenzano Basso Varesotto.

Sotto un caldo sole primaverile molti hanno approfittato dei servizi offerti, tra cui screening per la glicemia (a cura della dottoressa Milena Colzani, del dottor Lanfranco Roviglio e della presidente dell’Associazione saronnese diabetici Tamara Grilli) e screening della vista condotti su una clinica mobile con una strumentazione oculistica d’eccellenza. Il ringraziamento per il lavoro svolto nel corso della giornata va al dottor Lembo, agli studenti dell’Ipsscts Einaudi di Varese guidati dalla professoressa Mara Carpenito, alla dottoressa Parenti e agli ottici e optometristi Silvana Bergamini e Alessandra Soprani.

Circa 40 persone hanno usufruito degli screening visivi, mentre una cinquantina ha partecipato a quelli per la glicemia. Gli occhiali raccolti durante la giornata saranno invece destinati al centro Lions per la raccolta di occhiali usati a Chivasso.

L’evento ha offerto anche attività divertenti e istruttive come gli scacchi giganti del club Scacchi Saronno, i cani molecolari del “Progetto Serena” dell’Aild addestrati per avvisare i diabetici e i “Puppy Walkers”, che addestrano i cani guida del Centro di Limbiate per i non vedenti. I Leo di Saronno hanno invece organizzato l’attività del truccabimbi e una caccia al tesoro per

Per sostenere ulteriormente le iniziative dei Lions, nel corso della manifestazione sono stati resi disponibili alla vendita anche i peluche del Centro Cani Guida Lions di Limbiate, le piante del garden “Le Acacie di Lattuada” di Solaro e vasetti di miele.

La giornata è stata allietata dalla gradita presenza del governatore del distretto lions 108lb1, Alberto Frigerio, e dai presidenti della 3° circoscrizione se della Zona A, rispettivamente Pasquale Grasso e Andrea Arnaudo. La presenza di queste importanti personalità ha testimoniato il sostegno e l’apprezzamento per l’importante lavoro svolto dai Lions a favore della comunità.

