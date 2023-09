SARONNO – Le hanno prese a calci tanto che in una hanno ceduto i cardini nell’altra la serratura. Sono le porte sfondate a raccontare l’effrazione avvenuta nella notte tra domenica e lunedì al centro sportivo monsignor Ronchi di via Colombo.

I ladri sono entrati in azione nel cuore della notte e nessuno si è accorto di nulla al momento ma ieri mattina i primi volontari arrivati sul posto hanno dato l’allarme. Cosa è successo? Entrati nella struttura dopo aver scassinato una porta i malviventi hanno passato al setaccio le sedi delle associazioni da quella della Robur Basket a quella del tennis e del calcio Gs Robur.

Sono scappati a mano vuote. Anche per i tanti furti subiti in passato all’interno dell’impianto non viene lasciato nulla di valore. Restano i danni per una struttura che si sta ancora riprendendo dopo le grandinate estive che hanno messo ko il tetto e diverse parti del parquet.

Sono stati chiamati i carabinieri e nei prossimi giorni il responsabile della comunità pastorale, proprietaria dell’edificio, formalizzerà la denuncia.

