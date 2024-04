Volley

SARONNO – Oggi la 24′ giornata del campionato maschile di serie B con due partite importanti per le formazioni locali.

Qui Saronno

Per la Pallavolo Saronno sempre in cerca di punti salvezza questo pomeriggio la trasferta a Torino contor il Sant’Anna, si gioca dalle 21.

Qui Caronno

Dopo la vittoria del derby, la Rossella Caronno – che veleggia ai vertici della graduatoria – ospita tra le mura domestiche al palasport di via Uboldo i varesini di Yaka Volley, squadra ambiziosa e di grande valore tecnico e caratteriale. I ragazzi di coach Gervasoni sono chiamati allo sprint finale in previsione play off e devono mettere in campo forza e determinazione per puntare al bottino pieno. Incontro imperdible che è possibile seguire in diretta, dalle 19.45, sul canale youtube della Pallavolo Caronno.

(foto archivio)

