Calcio

TURATE- L’Academy Turate Mozzate Calcio, dopo aver centrato l’obiettivo salvezza, ha finalmente affondato il colpo per la carica di Direttore Generale. La società comasca ha annunciato ufficialmente Giuseppe Tricarico in questa importante carica.

I biancoazzurri hanno optato per un nome molto importante, come quello di Tricarico, all’interno del panorama calcistico dilettante, infatti il comunicato dell’Accademy Turate racconta le varie esperienze del nuovo dg.

Il comunicato del club

La Academy Turate Mozzate Calcio è lieta di annunciare la nomina di Giuseppe Tricarico al ruolo di Direttore Generale della società. Tricarico, con una consolidata e ventennale esperienza nel mondo del calcio, arriva alla Academy Turate Mozzate dopo aver ricoperto ruoli di rilievo presso prestigiose società come Universal Solaro, Castellanzese, FBC Saronno ed una breve esperienza nel Dal Pozzo.

La nomina di Tricarico segna un importante passo avanti per la Academy Turate Mozzate nell’ambito del suo piano di crescita organizzativa e sportiva. Con il suo background professionale e la sua competenza nel settore, Tricarico sarà fondamentale per guidare la società verso nuovi traguardi.

L’obiettivo principale della Academy Turate Mozzate è quello di crescere sia dal punto di vista organizzativo che sportivo. Con l’introduzione di nuovi profili come Giuseppe Tricarico, la società è determinata a consolidare la propria presenza nel panorama calcistico locale e a raggiungere risultati sempre più ambiziosi.

Il Presidente della Academy Turate Mozzate , Gianmarco Citterio, ha commentato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Giuseppe Tricarico nella nostra famiglia calcistica. Sono certo che la sua esperienza e la sua passione saranno determinanti per il nostro percorso di crescita e successo. Auguriamo a Giuseppe un caloroso benvenuto e non vediamo l’ora di lavorare insieme per raggiungere i nostri obiettivi”.

(foto presa dal sito specialistico: paolozerbi.com)

