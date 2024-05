Primo piano

CERIANO LAGHETTO – Questa sera, alle 20.30 si terrà l’atto finale dei playout di Promozione, infatti, Ceriano Laghetto ed Esperia Lomazzo si giocano la permanenza nella categoria nella gara di ritorno che si disputerà al centro sportivo comunale di Ceriano, in via Stra Meda. Su ilSaronno la diretta play by play dell’incontro.

Gli scontri diretti in questa stagione sorridono alla formazione ospite, che vanta una vittoria per 1 a 0 nell’andata del percorso in campionato, mentre al ritorno nessuna delle due formazioni è riuscita a segnare, dividendosi la posta in palio.

Per quanto riguarda, invece, l’andata dello scontro playout, anche qui sono state poche le emozioni e il risultato finale è stato nuovamente di 0 a 0.

Ricordiamo che, in caso di nuova parità al termine di eventuali tempi supplementari, non avverrà la lotteria dei calci di rigore, bensì si salverà la squadra che si è piazzata meglio nella stagione regolare, ovvero il Ceriano Laghetto.

A dirigere lo scontro salvezza sarà l’arbitro Gabriele Nicosia della sezione di Cinisello Balsamo, coadiuvato dagli assistenti Mattia Malerba di Cinisello Balsamo e Jacopo Urbani di Cinisello Balsamo.

