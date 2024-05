Cogliate

COGLIATE – “La perdita è più complessa di quanto si ipotizzava, per poter permettere il ripristino è necessaria una riduzione della pressione dell’acqua su gran parte della rete comunale. I tecnici stanno intervenendo per ripristinare le normali condizioni il prima possibile”. Così qualche minuti fa l’Amministrazione civica di Cogliate ha informato i cittadini di alcuni problemi che stasera si stanno registrando sulla rete idrica locale.

Brianza acque, infatti, segnala che a causa di una rottura che si è registra nel network locale della rete, è necessario interrompere la fornitura di acqua per alcune ore, nella zona di via De Gasperi, per poter permettere il ripristino.

(foto archivio: operai al lavoro per sistemare la rete idrica, c’è una grossa perdita)

13052024