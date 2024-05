Groane

LAZZATE – Gli autovelox dovranno essere sempre ben visibili, distanziati e, nel caso di dispositivi mobili, la contestazione dovrà essere immediata.

Arriva la stretta con cui il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini volta pagina sull’uso dei misuratori di velocità delle auto. “Basta fare cassa sulle pelle degli automobilisti” e basta multe selvagge; i rilevatori saranno installati “solo per prevenire incidenti”.

Le novità, riportate da Ansa, entrano in vigore da oggi e hanno suscitato un forte dibattito. Ad intervenire in qualità di primo cittadino anche Andrea Monti sindaco di Lazzate.

Ieri, lunedì 27 maggio, il lazzatese è intervenuto al Tg4 per sostenere il decreto che impone regole per limitare gli autovelox selvaggi. “La priorità per i sindaci – riassume il leghista – dev’essere la sicurezza e non fare solo cassa. Ne sono convinto da sempre”.

