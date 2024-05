Calcio

LAZZATE- Non si ferma il calcio per il giovane talento dell’Ardor Lazzate, Andrea Benedetti. Il classe 2003 sta per intraprendere un’avventura straordinaria, infatti, ha superato i provini per partecipare alla Kings League World Cup, con calciatori del calibro di Totti, Neymar, Hazard e tanti altri.

Per Andrea Benedetti, questa è un’opportunità straordinaria non solo per mostrare il suo talento su un palcoscenico internazionale, ma anche per crescere come giocatore accanto a grandi nomi del calcio mondiale.

Cos’è la Kings League World Cup?

Per chi non la conoscesse, è un torneo di calcio a 7 innovativo e globale ideato dall’ex campione del mondo, Gerard Piqué, che si svolgerà a Monterrey, in Messico. Questo torneo mondiale combina elementi del calcio tradizionale, con nuove regole che rendono le partite più dinamiche e coinvolgenti. L’obiettivo della competizione è proprio quello di unire divertimento e sana competizione. Tra le 32 squadre invitate al torneo ci sarà anche la rappresentante italiana, gli “Stallions” dello streamer Tumblurr, in cui giocherà Benedetti dell’Ardor. Le rose delle squadre sono composte da un mix di giocatori dilettanti e professionisti. Nella squadra italiana, gli “Stallions”, Benedetti giocherà insieme a leggende del calcio come Totti, Nainggolan e Viviano. Ogni squadra disputerà almeno due partite, poiché tutte le squadre sconfitte al primo turno si affronteranno in un turno di ripescaggio, e i vincitori di questi incontri avranno la possibilità di tornare in gara. Per la vittoria della World Cup è previsto un montepremi di un milione di euro.

Dove verrà trasmessa?

Per vedere la squadra di Andrea Benedetti e Francesco Totti, ti basterà sintonizzarti su Sportitalia, che ha acquisito i diritti televisivi dell’evento, oppure connetterti ai canali ufficiali della Kings League o di Tumblurr su Twitch. La prima partita sarà domenica 26 maggio alle 23:00 italiane.

