SARONNO – Non è cosa di tutti i giorni vedere a Saronno un dibattito di alto livello, reso accessibile a tutti i cittadini, ma capace di coinvolgere un ex ministro,Elena Bonetti, una senatrice, Giusy Versace, la pro-rettrice dell’Università di Milano, Maria Pia “Mapy” Abbracchio, candidata al Parlamento Europeo, e due brillanti ricercatori, Maria Rosa Antognazza – Center for NanoScience & Technology dell’IIT – e Matteo Fabris – Facoltà di Psicologia dell’Università di Torino.

E invece, complice la campagna elettorale per le prossime elezioni europee e la decisione di Azione di candidare personalità di rilievo, sabato pomeriggio la Sala Bovindo di villa Gianetti è stata lo sfondo dell’evento “L’integrazione europea di formazione e ricerca, leva strategica per il futuro dei giovani”.

Il segretario cittadino del partito, Francesco Ricca, ha introdotto la tavola rotonda rivendicando l’attenzione costante di Azione verso i temi del futuro e dell’educazione. Dopodiché Alessandra Toni, moderatrice dell’evento e giornalista di VareseNews, ha presentato gli interventi introduttivi dI Bonetti e della Sen. Versace.

Ma sono state le testimonianze di Antognazza e Fabris ad accendere la discussione, alternando appassionate dichiarazioni d’amore per la professione di ricercatore al racconto dello scoraggiamento e dell’incertezza che si affrontano quando, ricoprendo tale professione, si cerca anche di immaginare un futuro di stabilità e indipendenza economica.

“La ricerca è uno strumento culturale, sociale ed economico. Questo l’Europa lo ha capito da molto tempo, ma occorre fare di più per uniformare le carriere e le condizioni di trattamento dei ricercatori italiani a quelli europei” – Questo il nocciolo della proposta che Maria Pia Abbracchio intende portare a Bruxelles se sarà eletta. Perché dentro una strategia di attrazione di ricercatori in Italia, la valorizzazione della funzione del ricercatore comporta vantaggi per la collettività notevoli: sviluppo economico, in primis, ma anche un ritorno culturale e sociale per le comunità.

