Cronaca

TURATE – VIGEVANO – Ha avuto un malore mentre era al volante del proprio mezzo pesante ma prima di perdere il controllo ha fatto in modo di portare il camion in una strada vicina evitando di coinvolgere altri mezzi nel sinistro.

Non ce l’ha fatta però a superare il malore ed è morto sul posto, alla guida del proprio mezzo. E’ il drammatico incidente avvenuto ieri, mercoledì 23 maggio, alle 7.30, in via Zanoletti, sulla circonvallazione a nord di Vigevano.

L’autotrasportatore turatese Paolo Morosi stava facendo una consegna con il proprio mezzo quando ha avuto un malore. Ha avuto il prontezza di portare il camion a lato strada in prossimità di un campo, evitando di coinvolgere altri mezzi. I soccorsi, allertati da chi ha assistito alla manovra, sono arrivati in pochi minuti ma l’uomo era già deceduto.

Sul posto anche la polizia locale di Vigevano che si è occupata di tutti i rilievi del caso e di allertare la famiglia dell’autotrasportatore che viveva a Turate. Paolo Morosi era una camionista esperto, anche il padre faceva lo stesso lavoro, e forse proprio la sua esperienza ha evitato che la sua tragedia avesse un bilancio ben più pesante.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti