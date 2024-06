Altre news

SARONNO – SARONNESE Dalla protezione civile è arrivata una nuova allerta meteo. Dalle 18 di oggi martedì 11 giugno alle 6 di mercoledì 12 giugno è attiva un’allerta giallo ordinaria per rischio idrogeologico e una arancione moderata per temporali.

Per ulteriori informazioni e per rimanere aggiornati è possibile scaricare la app “allertaLOM” e al seguente link trovate le allerte meteo:

https://www.allertalom.regione.lombardia.it/allerta

Secondo le previsioni sono previsti rovesci e temporali sparsi. In serata, è atteso un aumento dell’intensità dei fenomeni, in particolare nelle pianure occidentali, con una progressiva transizione verso le zone centrali e orientali, anche se con un’attenuazione notturna. Le precipitazioni potrebbero raggiungere accumuli locali tra 40 e 70 mm in 12 ore nelle zone di pianura centro-occidentali e nelle aree prealpine centrali ed orientali. La ventilazione sarà generalmente moderata, con possibili rinforzi in quota e localmente forte durante gli eventi più intensi.

Per la notte e la prima mattinata del 12 giugno, si prevedono rovesci sparsi o temporali residui, soprattutto nelle zone centrali ed orientali. Dalla tarda mattinata al pomeriggio, nuovi rovesci e temporali si attiveranno, inizialmente nelle aree occidentali e meridionali, per poi diffondersi verso nord-est tra il pomeriggio e la sera. Fenomeni convettivi localmente forti sono attesi principalmente sulle pianure e nelle zone prealpine. Le precipitazioni tenderanno a diminuire nella notte del 13 giugno. Si prevedono accumuli di precipitazioni locali in 12 ore tra 50 e 80 mm in serata su pianura e Prealpi. Anche in questo caso, la ventilazione sarà moderata, con possibili rinforzi in quota e localmente forte durante gli eventi più intensi.

