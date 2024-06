Politica

CERIANO LAGHETTO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della lista civica SiAmo Ceriano in merito ai risultati delle ultime elezioni comunali:

“Cari elettori SiAmo Ceriano, vi ringraziamo sinceramente per il vostro sostegno. Il vostro voto non è stato sufficiente per la vittoria, ma ha concretizzato la possibilità che le nostre idee erano giuste. Ora che siamo presenti, il nostro lavoro continuerà come sentinelle e apportatori di proposte basate su questi concetti:

lavoreremo per ottenere il massimo per Ceriano in modo propositivo;

offriremo un aiuto costruttivo se ci dimostreranno ascolto, altrimenti faremo una ferma opposizione informata per far comprendere a chi ci governa le necessità del paese;

saremo vigili affinché non vengano fatte scelte politiche che soddisfano solo gli interessi di pochi, basate su ideologie politiche distanti dai bisogni reali del paese;

i voti che hanno ricevuto provengono da una vasta gamma di cittadini, non solo dalla loro parte politica, ma anche da persone che desiderano essere ascoltate e vogliono risolvere i problemi degli indifesi, soprattutto quelli indicati nel nostro programma elettorale;

l’integrazione islamica non è una priorità per noi, così come non lo è per coloro che non mostrano interesse verso la nostra cultura;

è fondamentale combattere la droga con azioni concrete, senza ricorrere a facili spettacolarizzazioni ma aiutando le nostre forze dell’ordine ad essere sempre più presenti con richieste anche assillanti di avere uomini e mezzi utili per contrastarla;

puntiamo anche a controllare che si attui un rinnovamento strutturale del patrimonio pubblico, basandoci su progetti sempre pronti per ottenere finanziamenti utili, che siano solidi e lungimiranti, capaci di garantire benefici reali per il futuro prossimo della nostra comunità.

Abbiamo tanto altro…da dire e fare e lo faremo.

Grazie ancora per il vostro sostegno. Continueremo a lavorare per una Ceriano Laghetto migliore, per tutti“.

(foto di SiAmo Ceriano)

