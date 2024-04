news

SARONNO – L’Az Robur Saronno ha iniziato col piede giusto i playoff della serie B Interregionale di basket: sabato sera in un gremite palasport Ronchi i saronnesi hanno battuto in gara 1 di quarti di finale i toscani del Basketball Lucca.

L’esperto giocatore saronnese Matteo Beretta è contento della buona prova dei suoi: “Quando si arriva ai playoff non si sa mai cosa aspettarsi, dagli avversari. Ma la prova è stata positiva, siamo riusciti a contenere bene Lucca. Noi siamo un ottimo gruppo, anche fuori dalle partite e dagli allenamenti ci piace stare assieme ed è bello vedere nella nostra squadra anche tanti giovani”.

La formula dei playoff

Come funzionano i playoff di quest’anno:

– tutte le serie saranno al meglio delle tre partite, dunque bisogna vincerne due per passare il turno. Si giocano in casa della meglio classificata tra stagione regolare e fase Gold la prima partita della serie (gara1) e l’eventuale spareggio (gara3).

– il tabellone della Conference Nord Ovest raggruppa squadre di Piemonte (1), Lombardia (2) e Toscana (5). All’inizio c’era anche la Liguria, ma l’ultima contendente è stata eliminata nell’ultima giornata del play-in.

– il turno successivo ai quarti di finale sono le semifinali: vincente 1/8 (Saronno-Lucca) contro vincente 4/5 (Pavia-Siena) e vincente 2/7 (Empoli-Quarrata) contro vincente 3/6 (Cecina-Casale Monferrato) e poi la finale. Tutte al meglio delle tre partite.

– la vincente della finale di Conference sarà promossa in Serie B Nazionale, mentre la perdente è automaticamente qualificata per lo spareggio che si giocherà con la sconfitta della finale della Conference nord est.

