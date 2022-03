x x

SARONNO- Il covid colpisce ancora la stagione dell’ Az Robur Saronno. A causa di diversi casi di covid-19, la partita che si sarebbe dovuta disputare stasera, sabato 19 a Pizzighettone è stata rinviata a data da destinarsi.

In settimana anche in formazione rimaneggiata, con un occhio al campionato, la Robur basket ha giocato alla grande con Cerro (77-59 il punteggio) e si è guadagnata la finale del girone giallo con Gallarate. Ancora non si conosce la data, ma la vincente andrà alla final4 di Adro nel fine settimana di Pasqua.

