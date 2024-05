news

SARONNO – Ci avviciniamo sempre di più a gara 1, la finale playoff di Serie B Interregionale tra AZ Robur Saronno e Basket Cecina comincia sabato sera.

Continua il nostro giro di interviste ai protagonisti della grande cavalcata di questa stagione. Ora rimangono solo gli ultimi, duri e importantissimi metri da percorrere per raggiungere la vittoria finale.

A parlare ai nostri microfoni ecco Andrea Negri. Elegante ala dalle mani precise, il classe 1988 è anche il veterano della Robur Saronno. Non a caso, quando la palla scotta, la sua esperienza facilita il compito a tutta la squadra, grazie a giocate giuste e intelligenti. Ci ha raccontato della fame dei ragazzi di arrivare fino in fondo e dell’equilibrio del gruppo.

L’appuntamento è dunque per sabato sera, ore 21, il PalaRonchi sarà teatro di un grande spettacolo per gara 1. Per chi non riuscisse ad esserci, sul nostro sito sarà trasmessa la consueta diretta play-by-play.

