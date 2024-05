Basket

CECINA – La trasferta toscana si è rivelata complicata e tosta per l’AZ Robur Saronno, ieri sera è arrivata la sconfitta di misura contro Basket Cecina in gara 2. I ragazzi di coach Biffi non hanno mai mollato e se la sono giocata fino all’ultimo istante con coraggio e determinazione, alla fine però i padroni di casa sono riusciti a imporsi al termine di un testa a testa veramente tirato, punteggio in bilico fino alla sirena finale.

Primo quarto, Cecina è decisamente un’altra squadra rispetto a quella vista al PalaRonchi sabato scorso. Meno timidi, più cattivi e grintosi. L’energia trasmessa dai tanti tifosi presenti si riflette sulla formazione di Da Prato, che sembra essere sin da subito giocare con maggior vigore. La Robur però tiene bene, complici i ritmi non altissimi del primo periodo del match, e riesce a stare a contatto nonostante diversi tiri sbagliati. Il pivot Milojevic sfrutta bene il fisico e in post basso permette ai suoi di allungare, Saronno con un mini-parziale in chiusura torna sotto, dopo dieci minuti il risultato è 25-21 in favore di Cecina.

Nel secondo quarto, i biancoazzurri pareggiano ma i toscani non ci stanno. Pistolesi, Turini e Bruni si prendono sulle spalle la squadra e scaricano una pioggia di triple che entrano praticamente sempre, percentuali molto alte per i padroni di casa. Saronno arranca, Negri tiene in piedi i suoi con importanti canestri e la partita resta tutto sommato in equilibrio. Il tabellone segnapunti recita 55-45 per Cecina alla fine del primo tempo.

Terzo quarto, Saronno volta pagina e con un parzialone di 20-7 completa la rimonta. A suon di triple, è ancora Negri il mattatore, supportato da capitan Quinti, Beretta e Pellegrini, la Robur va addirittura a +5 a tre minuti dal termine. Cecina risponde col solito Turini e pareggia. Ultimi dieci minuti, si ripartirà praticamente 0-0, il terzo quarto tramonta sul punteggio di 69-69.

Tensione alle stelle, le mani tremano in avvio di quarto periodo e nei primi tre minuti non segna nessuno. Pedroni dà il via alle danze a 7.15’, da lì è un assolo Cecina. Dieci punti in fila e a cinque dalla sirena siamo 79-69, sembra ormai fatta per i toscani. Riesce peró a sbloccarsi Saronno con una tripla di Beretta, la squadra si riaccende e sprigiona le ultime energie rimaste. Tripla di Nasini, sottomano di Quinti e siamo 79-77. Libero di Milojevic, poi Romanó appoggia il finger roll e Saronno è sotto solo di un punto a un minuto dalla fine. Capitan Quinti ha la chance del sorpasso dalla lunetta, ma entrambi i tiri liberi sbattono sul ferro e non entrano. Cecina gioca col cronometro ma non la chiude, Saronno ha l’ultimo possesso ed è sotto di 1 punto. Azione ben costruita, trovato Romanó sull’arco, la tripla è peró fuori misura. Finisce qui, Cecina batte Saronno 80-79.

Un incontro veramente emozionante, giocato bene da entrambe le squadre e con una bella cornice di pubblico, con coreografia e bandiere. Da segnalare anche una quarantina di tifosi saronnesi che hanno macinato chilometri per sostenere i propri ragazzi, facendo ben sentire il loro sostegno nonostante l’inferiorità numerica. Sarà proprio questa una delle chiavi di lettura in vista di gara 3, la “bella”, la partita che vale un’intera stagione. Il PalaRonchi è pronto a combattere insieme alla Robur, tutti uniti verso il grande traguardo.

MVP di serata è Giovanni Bruni : il veterano playmaker di Cecina sfiora la tripla doppia da 10 punti, 9 rimbalzi e 10 assist, conditi anche da 3 recuperi.

Basket Cecina – Az Robur Saronno : 80-79

Basket Cecina : 0 Lapo Parietti, 3 Bogdan Milojevic, 7 Elia Bertino, 8 Dario Mazzantini, 11 Valerio Longo, 12 Tommaso Bruci, 13 Lorenzo Carlotti, 15 Giovanni Bruni, 20 Lorenzo Pistillo, 21 Lorenzo Turini, 22 Niccolò Pistolesi, 33 Edoardo Pedroni. All. Andrea Da Prato.

Az Robur Saronno : 7 Pietro Ugolini, 8 Andrea Negri, 9 Andrea Quinti, 10 Francesco Silvio De Capitani 12, Pietro Nasini, 15 Gabriele Pellegrini, 16 Giovanni Romano’, 18 Matteo Beretta, 20 Giacomo Motta, 99 Leonardo Figini. All. Renato Biffi.

