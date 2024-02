news

SANT’ALESSIO CON VIALONE- Nella 24′ giornata del campionato di Eccellenza l’Fbc Saronno, dopo essere passato in vantaggio per 0 a 2 sull’Accademia Pavese si è visto rimontare e ottenere solamente un punto, nonostante la buona prestazione.

Alla fine del match l’allenatore biancoceleste, Danilo Tricarico, si è espresso ai nostri microfoni: “E’ difficile trovare le parole giuste, perché sono due mesi che va in questo modo ed è complicato anche trovare la forza di ripresentarci e fare queste prestazioni. Anche oggi la vittoria sarebbe stata più che meritata, però, dal momento in cui non arriva è giusto che si continui a lavorare e ci si ricarichi. Sono sette mesi in cui, sia noi, sia la società, stiamo facendo sacrifici e non possiamo far passare una stagione così, abbiamo tutto per rientrare e queste prestazioni lo dimostrano. Al tempo stesso, però, serve qualcosa in più, perché è pesante non vincere queste partite”.

Prosegue Tricarico: “Se abbiamo pareggiato, alla fine, significa che è il punteggio meritato. Ci dà molta fiducia la prestazione che abbiamo fornito e che c’è sempre stata, se si continua in questo modo, può essere che questo momentaccio rimanga solamente un lontano ricordo“.

Accademia pavese-Fbc Saronno 2-2

ACCADEMIA PAVESE (4-4-2): Boari; Gambazza, Giosuè, Filadelfia, Velaj; Castillo, Parissenti (10’ st Iosca), La Raia (10’ st Di Lernia), Nappo (18’ pt Maggi e dal 38’ st Casiroli); Zani, Gabusi (1’ st Calabrò). A disposizione Brandi, Curci, Molinari, Jaupi. All. Nordi.

FBC SARONNO (3-5-2): Tucci; Ruggeri, Bello, Alushaj; Rudi, Proserpio (43’ st Polloni), Di Noto, Pontiggia, D’Onofrio; Sala (17’ st Baldan), Sardo. A disposizione Vinci, Lorusso, Meroni, Bruzzone, Malinverno, Zucchetti, Martini. All. Tricarico.

Arbitro: Savoldi di Bergamo (Nanfa di Seregno e Chiariello di Legnano).

Marcatori: 41’ pt Pontiggia (S) (rig.), 5’ st Pontiggia (S), 19’ st Zani (A), 43’ st Zani (A) (rig.).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 9-2 Fbc Saronno. Ammoniti Casiroli, e Curci in panchina. Recupero 3’-4’.