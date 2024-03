Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dopo il rinvio della scorsa giornata per maltempo e dopo l’anticipo del 6 marzo contro il Calcio Vittuone, la Caronnese torna in campo in occasione della ventisettesima giornata di campionato nel proprio stadio comunale di Caronno Pertusella dove alle 14.30 di oggi 17 marzo è stata ospitata l’Accademia Pavese.

Nel primo tempo, dopo i primi 5 minuti di gioco di stallo dove entrambe le squadre si studiano per trovare spazio, la Caronnese domina gli avversari attaccando e creando numerosi azioni pericolose per tutti i 40 minuti restanti pur non trovando, però, la rete che sbloccherebbe il risultato.

Nella seconda metà di gara la situazione non cambia con ancora la squadra rossoblu che oltre ad essere padrona di casa è anche padrona del campo continuando a creare azioni offensive che al 20′ della ripresa portano al goal dell’1-0 firmato dalla spettacolare conclusione al volo di Migliavacca che fa finire il pallone arrivatogli dal perfetto cross di Napoli in porta dopo essersi scagliato sulla traversa. Nonostante il vantaggio della Caronnese, la partita non cambia volto con i padroni di casa che assediano gli avversari fino all’ultimo minuto dei sei concessi dall’assistente dell’arbitro durante il quale Gabriele Napoli corona la prestazione sontuosa di oggi segnando un gran goal da una punizione dai 25 metri che chiude i giochi e decreta la vittoria rossoblu per 2-0

La Caronnese trova così la sua seconda vittoria consecutiva dopo la sconfitta con l’Oltrepò facendolo in una partita dove ha mantenuto il totale controllo per tutti i 90 minuti e durante la quale non ha mai trovato particolari problemi in fase difensiva. Con la vittoria odierna la squadra rossoblu di Caronno Pertusella sale al nono posto della classifica a quota 43 punti e si riavvicina alla zona play off del girone A di Eccellenza Lombardia distante 3 punti con una partita in meno disputata. Discorso differente, invece, per l’Accademia Pavese che scende al terzultimo posto del girone con 21 punti.

SC CARONNESE- ACCADEMIA PAVESE 2-0

Sc CARONNESE: De Bono, Dilernia F, Napoli, Santagostino Bietti, Puka, Morlandi, Cerreto, Ngounga Opat, Migliavacca, Corno, Zoppi. A disposizione: Quintiero, Zibert, Sandrini, Reina, Mathieu, Birolini, Brugnone, Matera, Rigo. All: Napolitano

ACCADEMIA PAVESE: Boari, Castillo, Curci, Parissenti, Filadelfia, Velaj, Laraia, Maggi, Zani, Calabro, Gambazza. A disposizione: brandi, Giosuè, Molinari, Iosca, Jaupi, Gabusi, Dilernia L, Zable Anoe, Casiroli. All: Gaudio.