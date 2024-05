Calcio

MEDA- Nel ritorno del match dei playout tra Meda e Accademia Pavese, gli ospiti necessitano di una vittoria con tre reti di scarto per raggiungere la salvezza, a causa del risultato dell’andata, che ha visto il Meda imporsi per 1 a 3.

Nella prima frazione di gioco poche emozioni da entrambe le parti, ma i bianconeri gestiscono il possesso palla e concedono poco ai pavesi. I padroni di casa sfiorano anche il vantaggio con le conclusioni di Schinetti e Lanzarini, non trovando lo specchio della porta difeso da Belitrandi.

Il Meda, però, paga l’imprecisione, infatti, nella ripresa l’Accademia Pavese inizia a spingere e trova la rete con il rigore di Zani. Prendono fiducia gli ospiti, che raddoppiano con il goal siglato da Laraia. Al 34′ l’episodio che decide la partita: Bruschi colpisce il palo e sulla ripartenza Zani salta Chierico, ma clamorosamente non inquadra la porta. Nel finale, Valtulina si procura e realizza il rigore decisivo, facendo esplodere la festa salvezza del Meda Calcio.

MEDA-ACCADEMIA PAVESE 1-2

MARCATORI 5′ st rig. Zani (A), 30′ st Laraia (A), 53′ st rig. Valtulina (M).

MEDA (4-3-2-1) Chierico; Ambrosini, Romano, Bianchi, Bruschi; De Vincenzi, Laribi (25′ st N. Molteni), Pozzoli (6′ st Martino); Lanzarini (6′ st Cappellini), Schinetti (30′ st Valtulina); De Lauso (6′ st Crea). A disp. Cassina, Ferraroli, Gualtieri, Maugeri. All. Cairoli

ACCADEMIA PAVESE (3-4-2-1) Belitrandi; Velaj, Filadelfia, Curci (1′ st Caprioli); Maggi (2′ st Castillo, 22′ st Nappo), Molinari (14′ st Calabro), Parissenti, Gambazza; Laraia, Casiroli (39′ st Jaupi); Zani. A disp. Angileri, Gabusi, Bignami, Franchini. All. Gaudio

Arbitro Zamagna di Saronno

Note Giornata soleggiata e calda, terreno in ottime condizioni. Spettatori 300. Ammoniti Laribi, Molinari, Ambrosini, Romano, Bruschi, Crea, De Vincenzi, Chierico. Espulsi: Cassina (M), Marchetti (dir. A). Angoli 4-3. Recupero 2′, 7′.