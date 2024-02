Primo piano

SANT’ALESSIO CON VIALONE- Nella 24′ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, l’Fbc Saronno di mister Tricarico è ospite sul campo dell’Accademia Pavese in una partita dai due volti che termina sul risultato di 2 a 2.

Le immagini

I video dei rigori

L’intervista

La cronaca

Nel primo tempo il Saronno domina il pallino del gioco e al 22′ arriva la prima occasione con la sponda di testa di Pontiggia sul cross dalla destra di Rudi, che finisce sui piedi di D’Onofrio, ma il tiro del terzino viene neutralizzato dai guantoni di Boari. Al 27′ l’incornata di Alushaj finisce di poco fuori dallo specchio della porta dei padroni di casa. Al 32′ D’Onofrio serve un bel cross che arriva dalla parte opposta da Rudi, ma spedisce alto da pochi passi. Al 40′ Sardo scatta in profondità e viene steso in area di rigore da Filadelfia, nessun dubbio per il direttore di gara che indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Pontiggia che spiazza Boari e porta avanti l’Fbc Saronno.

Nella ripresa i biancocelesti raddoppiano subito, al 50′ bellissima azione che culmina con il cross di Sala per Pontiggia e il numero dieci non sbaglia. Al 56′ scheggia la traversa il capitano Bello non chiudendo la gara. Al 58′ prima occasione per l’Accademia Pavese con Giousè che calcia a colpo sicuro, ma Ruggeri è miracoloso e mura la conclusione. Al 64′ accorciano le distanze i padroni di casa con Zani che sbuca nella mischia e batte Tucci. Al 69′ sfortunato ancora il Saronno con Proserpio che serve Pontiggia che con un bel pallonetto scavalca Boari, ma la traversa gli nega la tripletta personale. All’86’ Baldan stende Gambazza in area di rigore e Zani dal dischetto sigla la rete decisiva per il pareggio.

Con questo pari il Saronno sale a 36 punti, allontanandosi dalla zona playoff, mentre l’Accademia Pavese sale a 21 punti, rimanendo in piena zona playout.

Il tabellino

Accademia pavese-Fbc Saronno 2-2

ACCADEMIA PAVESE (4-4-2): Boari; Gambazza, Giosuè, Filadelfia, Velaj; Castillo, Parissenti (10’ st Iosca), La Raia (10’ st Di Lernia), Nappo (18’ pt Maggi e dal 38’ st Casiroli); Zani, Gabusi (1’ st Calabrò). A disposizione Brandi, Curci, Molinari, Jaupi. All. Nordi.

FBC SARONNO (3-5-2): Tucci; Ruggeri, Bello, Alushaj; Rudi, Proserpio (43’ st Polloni), Di Noto, Pontiggia, D’Onofrio; Sala (17’ st Baldan), Sardo. A disposizione Vinci, Lorusso, Meroni, Bruzzone, Malinverno, Zucchetti, Martini. All. Tricarico.

Arbitro: Savoldi di Bergamo (Nanfa di Seregno e Chiariello di Legnano).

Marcatori: 41’ pt Pontiggia (S) (rig.), 5’ st Pontiggia (S), 19’ st Zani (A), 43’ st Zani (A) (rig.).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 9-2 Fbc Saronno. Ammoniti Casiroli, e Curci in panchina. Recupero 3’-4’.

Il play by play

