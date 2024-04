news

OSSONA- Nella 31′ giornata del campionato di Eccellenza, l’Fbc Saronno dilaga sul campo dell’Accademia Vittuone, trionfando con il risultato di 0 a 9.

Al termine della gara, l’allenatore degli amaretti, Danilo Tricarico si è espresso ai nostri microfoni: “Continuiamo ad onorare il campionato, che è la cosa a cui teniamo maggiormente. Mancano 2 partite e cercheremo di chiudere al meglio, nonostante non conti nulla per la post-season. Conta, però, per noi, per la società, per i ragazzi che ci seguono, che se lo meritano. Nonostante i risultati non ci danno ragione, quello che si fa quando non vi è un obiettivo importante da perseguire, dimostra di che pasta si è fatti e, soprattutto, ce lo si ritrova in futuro. Faremo sicuramente al meglio queste ultime due settimane di lavoro“.

Accademia Vittuone-Fbc Saronno 0-9

ACCADEMIA VITTUONE (4-4-2): Cataldi; Terraneo, Fumagalli (23’ st Montemurro), Pomer (16’ st Tavakoli), Ruffini; Lorenzetti, Zaffi, Italiano (1’ st Concolino), De Vecchi (16’ st Pereira); Ramos, Cherubini (6’ st Parise). A disposizione Spampinato, Gasparetto, Gamarra. All. Ranzani.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Vinci; Ruggeri (13’ st Lorusso), Alushaj, Bello (1’ st Meroni), Rudi; Baldan (1’ st Di Noto); Proserpio, Sala (1’ st Martini), Pontiggia (17’ st Marangoni), Sardo, Russo. A disposizione Tucci, Zucchetti, Villani, Ferrari. All. Tricarico.

Arbitro: Favaro di Seregno (Calabrese di Busto Arsizio e Vago di Busto Arsizio).

Marcatori: 10’ pt Baldan (S), 11’ pt e 16’ pt Pontiggia (S), 35’ pt Proserpio (S), 38’ pt Russo (S), 46’ pt Pontiggia (S), 12’ st Russo (S), 15’ st Pontiggia (S), 26’ st Di Noto (S).

Note – Angoli 14-2 Fbc Saronno. Ammoniti Fumagalli, Lorenzetti. Recupero 2’-1’.