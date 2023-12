Calcio

SARONNO – Oggi dalle 14.30 la diretta play by play Fbc Saronno-Accademia Vittuone dallo stadio “Colombo Gianetti” dove si gioca per la 14′ giornata del campionato di Eccellenza.

Arbitro Alberto Guerra di Voghera, assistenti Marco Molino di Cinisello Balsamo e Alessandro Giaramita di Chiari. I saronnesi tornano in casa dopo l’inatteso passo falso nell’anticipo di sabato scorso in trasferta sul campo del Fc Milanese. La squadra si è intanto rinforzata con l’arrivo del giovane ma promettente attaccante Federico Polloni, ex giovanili dell’Atalanta; e l’allenatore Danilo Tricarico dovrebbe avere a disposizione tutta la rosa. Un Saronno che si pone come obiettivo quello dei 3 punti e non potrebbe essere diversamente contro una Accademia Vittuone che sinora non ha raccolto molto in questa stagione e veleggia all’ultimo posto della graduatoria.

Le altre partite

Questo pomeriggio si giocano anche Ardor Lazzate-Vergiatese con arbitro Loris Saraci di Lecco, assistenti Matteo Mendeni di Lovere e Matteo Fusco di Milano; Fbc Saronno-Accademia Vittuone; e Base 96 Seveso-Caronnense con arbitro Federico Isu di Cagliari, assistenti Vincenzo Camporeale di Lodi e Luca Zanibelli di Brescia. Ieri l’anticipo Oltrepò-Casteggio 1-0.

(foto Andrea Elli: azione di gioco del Fbc Saronno)

