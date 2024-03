Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Partita totalmente a senso unico per i padroni di casa quella disputata nella sera di oggi 6 marzo nello stadio di Caronno Pertusella tra Caronnese e Accademia Vittuone in occasione dell’anticipo valido per la trentaquattresima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

Nel primo tempo i padroni di casa riescono a sbloccare il risultato dopo nemmeno tre giri di orologio dal fischio d’inizio del direttore di gara con il capitano Federico Corno che sfrutta una disattenzione difensiva avversaria e firma l’1-0. Dopo nemmeno tre minuti dal primo goal, arriva il raddoppio questa volta firmato dal bomber Migliavacca che insacca in porta dopo aver ricevuto un grande assist dal capitano Corno di testa. I primi 45 minuti si concludono con la gran rete dalla distanza di Napoli che fa andare così negli spogliatoi gli avversari sotto di tre goal. Non cambiano le dinamiche nella seconda metà di gara con la Caronnese che conferma il proprio assedio firmando altri tre goal con la bellissima rete di Morlandi, il colpo di testa di Puka e la rete del 6-0 di Zoppi, rispettivamente al 13′, 19′ e 25′ della ripresa.

La Caronnese, dunque, dopo la sconfitta dello scorso sabato rimediata con la capolista Oltrepò, torna a vincere facendolo in una partita dove è riuscita a trovare ben sei goal contro degli avversari che non sono mai riusciti a rallentare l’assedio rossoblu. Con la vittoria di stasera, la Caronnese sale a quota 40 punti in campionato salendo al nono posto a pari merito con Fbc Saronno e Base 96 Seveso.

CARONNESE – ACCADEMIA CALCIO VITTUONE 6-0

CARONNESE: De Bono, Opat, Napoli, Dilernia, Puka, Morlandi, Mathieu, Cerreto, Migliavacca, Corno, Zoppi. A disposizione: Quintiero, Galletti, Bonsi, Reina, Morocini, Brugnone, Matera, Rigo. All: Napolitano.

ACCADEMIA CALCIO VITTUONE: Beolchi, Terraneo, Zaffi, Ruffini, Pomer, Biscardi, Pereira Borges, Casaburi, Parise, Fumagalli, Ramos Fortes. A disposizione: Cataldi, Gasparetto, Maffioli, Concolino, Cherubini, Nizzola, Khlifi. All: Ranzani.