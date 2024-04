news

CARONNO PERTUSELLA – Dopo tre sconfitte consecutive, la Caronnese torna a vincere facendolo nella non semplice partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 21 aprile con il Base 96 Seveso nello stadio comunale di Caronno Pertusella vinta all’ultimo respiro per 1-0 grazie alla rete del subentrato Migliavacca.

Al termine del match si è espresso ai nostri microfoni il capitano del Base 96 Edoardo Carrara: “Abbiamo approcciato bene la partita partendo secondo me anche meglio della squadra di casa ma nel secondo tempo siamo un po’ calati con la concentrazione e alla fine ne siamo usciti sconfitti”. Continua il capitano: “Non è la prima volta che subiamo goal al 90′, dobbiamo migliorare questo aspetto soprattutto per la stagione dell’anno prossimo”. Conclude Carrara: “Per le ultime partite di campionato con l’ormai obbiettivo play off sfumato dobbiamo dare il massimo e divertirci concludendo questa bellissima stagione nel migliore dei modi”.