news

CARONNO PERTUSELLA – Dopo tre sconfitte consecutive, la Caronnese torna a vincere facendolo nella non semplice partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 21 aprile con il Base 96 Seveso nello stadio comunale di Caronno Pertusella vinta all’ultimo respiro per 1-0 grazie alla rete del subentrato Migliavacca.

Dopo il triplice fischio del direttore di gara che ha decretato la vittoria della Caronnese, si è espresso ai nostri microfoni il direttore sportivo rossoblu Ettore Menicucci: “Come tutte le partite siamo noi a fare il gioco ma abbiamo semplicemente fatto goal e ottenuto un clean sheet che non ottenevamo da un po’ di tempo”. Continua il ds riguardo all’esordio del nuovo allenatore Ferri: “Il mister poteva fare ben poco visto che è arrivato da una settimana”.

Il direttore sportivo si esprime anche sugli episodi arbitrali odierni: “Quest’anno gli episodi fanno la differenza perché la classifica è molto corta, noi, a differenza di altre squadre come Base 96 o Ardor Lazzate che hanno avuto più di dieci rigori a favore, non sappiamo cosa significa avere un rigore mentre per quanto riguarda l’espulsione del mister, è la quinta volta viene espulso un nostro allenatore, ciononostante gli episodi non giustificano l’esclusione dai play-off”. Conclude Menicucci riguardo la prossima stagione: “I giocatori devono dare il massimo e dimostrare di poter meritare questa maglia a differenza di questa stagione in cui hanno mancato nei confronti nostri e di mister Gatti che, purtroppo, non è più l’allenatore della Caronnese.