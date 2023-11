news

SARONNO- Nella 12′ giornata del campionato di Eccellenza, il Magenta di mister Lorenzi subisce una dura sconfitta sul campo del Saronno, interrompendo la striscia di risultati utili consecutiva. A causa di questa frenata, il Magenta perde la posizione in zona playoff e viene scavalcata proprio dagli avversari odierni.

Alla fine dei 90′ di gioco il mister Lorenzi ha dichiarato ai nostri microfoni: “Innanzitutto è stata una bella partita su un campo con un manto erboso non buono. Non ha funzionato il fatto che siamo andati in vantaggio tre volte e non siamo riusciti a tenerlo quando, a tratti, avevamo anche la partita in mano, di conseguenza loro, squadra di carattere, che arrivava da una serie di vittorie e partite senza subire goal, sono riusciti a rientrare in partita. Sono stati bravi loro, ma noi avremmo dovuto gestire meglio il triplo vantaggio. Dobbiamo migliorare sulla gestione della partita“.

Fbc Saronno-Magenta 4-3

FBC SARONNO (4-1-3-2): Tucci; D’Onofrio, Bello, Torriani, Rudi; Baldan; Sardo (38’ st Pozzi), Di Noto, Sassella; Sala (47’ st Martini), Pontiggia (49’ st Hassan). A disposizione Vinci, Meroni, Bruzzone, Lorusso L., Lorusso F., Ciarmoli. All. Tricarico.

MAGENTA (4-4-2): Taliento; Sala, Decio, Perini, Ortolani; Lo Monaco (27’ st Gatti), Pedrocchi, Papasodaro, Grillo (33’ st Perotta); Avinci, De Bernardi (26’ st Pecchia). A disposizione Ruta, Rabuffi, Iannini, Favilla, Iervolino, Bettini. All. Lorenzi.

Arbitro: Sciolti di Bergamo (Mastroianni di Mantova e Cantile di Treviglio).

Marcatori: 11’ pt Pedrocchi (M), 35’ pt Sardo (S), 40’ pt Avinci (M), 44’ pt Pontiggia (S), 3’ st De Bernardi (M), 6’ st Pontiggia (S), 26’ st Bello (S) (rig.).