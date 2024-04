Calcio

SANT’ALESSIO CON VIALONE – Gettare il cuore oltre l’ostacolo, e sapere di avere in mezzo al campo un vero e proprio leader. Queste le caratteristiche che hanno portato il Meda a superare l’Accademia Pavese in trasferta, un successo griffato Omar Laribi che ci permette di salire al quartultimo posto in classifica, superando anche la Vergiatese.

La cronaca – Brianzoli sotto poco prima della mezzora per il gol di Laraia (distrazione in occasione di un corner), la reazione del Meda è veemente e porta al gol di Laribi su preciso cross dalla destra di Ambrosini. Nella ripresa l’Accademia schiaccia gli avversari, anche perché nel frattempo perdiano (anche) Orsi per infortunio e Lanzarini alza bandiera bianca. Il Meda resiste e nel finale abbiamo crea occasioni con Schinetti e Maugeri. Sull’ultimo corner conquistato, la spizzata di Bianchi permette a Laribi di segnare il gol vittoria sul secondo palo. Non è ancora finita e c’è da stare concentrati, ma domenica prossima a Saronno in caso di vittoria saranno sicuramente playout.

Accademia pavese-Meda 1-2 Marcatori: p.t. 28′ Laraia, 35′ Laribi; s.t. 49′ Laribi ACCADEMIA PAVESE (3-5-2): Belitrandi; Maggi (36′ st Jaupi), Filadelfia, Curci; Casiroli (1′ st Molinari), Velaj, Parissenti, Calabrò (31′ st Gabusi), Gambazza; Zani, Laraia. A disp. Brandi, Castillo, Sommariva, Nappo, Bignami, Caprioli. All. Gaudio MEDA (4-2-3-1): Chierico; Ambrosini, Orsi (1′ st Schinetti), Bianchi, Ferraroli; Laribi, De Vincenzi; Lanzarini (23′ st Esposito), Pozzoli, Martino (11′ st Guarnaccia); De Lauso (18′ st Maugeri). A disp. Cassina, Gualtieri, G. Molteni, Bianco, Gebbia. All. Cairoli. Arbitro: Insardi di Albenga Note – Spettatori 200. Terreno in buone condizioni. Ammoniti Parissenti, Velaj, Bianchi, Guarnaccia. Angoli 7-4. Recupero 2′, 5′.

(foto: l’esultanza del Meda dopo il gol decisivo)

