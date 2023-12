news

SAN DONATO MILANESE- Nell’anticipo della 13′ giornata del campionato di Eccellenza, l’Fc Milanese ottiene una vittoria di fondamentale importanza contro l’Fbc Saronno di mister Tricarico, interrompendo la striscia positiva della squadra saronnese. La squadra di mister Greco vince per 3 a 1 grazie alla doppietta personale di Vai e il goal di Favero che ribaltano la rete di Sardo.

A fine partita, l’allenatore dell’Fc Milanese, Giuseppe Greco si è espresso sulla gara: “E’ una vittoria fondamentale per noi che raggiungiamo quota 20, un numero molto importante per chi vuole salvarsi, era difficilissimo contro il Saronno, squadra molto in salute che ci ha messo in grande difficoltà nel primo quarto d’ora. Siamo stati bravissimi, nonostante anche le condizioni climatiche, siamo stati in partita, ci siamo difesi bene e pian piano siamo riusciti a collezionare dei corner e delle conclusioni che ci hanno fatto prendere fiducia. Chiaramente raggiungere il pari prima della fine del primo tempo ci ha aiutato e nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio”.

Fc Milanese-Fbc Saronno 3-1

FC MILANESE: Todesco, Allegretti, Campanati, Geraci, Elia, Calloni, Leotta, Favero, Vai (38′ s.t. Romanini), Sorrenti (20′ s.t. Trovato), Checchi. A disp: Colnaghi, Baronchelli, Potenza, Bacis, Cicciu, Siniscalchi, Principi.

ALL: Greco.

FBC SARONNO: Tucci, Torriani, Rudi, Baldan, Lofoco (25′ s.t. Martini), Bello, Sassella (42′ s.t. Meroni), Di Noto, Sardo, Pontiggia, Sala. A disp: Vinci, Lorusso, Bruzzone, Proserpio, Ciarmoli, Malinverno, Pozzi.

ALL: Tricarico.