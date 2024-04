Calcio

MEDA – La vittoria di domenica scorsa rilancia il Meda, a due turni dalla fine del campionato di Eccellenza: i brianzoli restano in corsa per la salvezza, ed hanno scavalcato il Verbano relegando al penultimo posto (retrocedono direttamente le ultime due).

Al Meda serviva una vittoria per restare in corsa in questo finale di campionato e giocarsi le proprie chance salvezza. E domenica pomeriggio vittoria è stata, il guizzo di Romano su corner al minuto 29 del primo tempo ci permette non solo di superare la Sestese, ma anche di operare il controsorpasso al Verbano. Partita scorbutica, come tutte quelle salvezza nel finale di stagione, ma ben giocata dai nostri ragazzi nonostante le innumerevoli assenze. Nella ripresa il Meda resiste al ritorno della Sestese e manca la chiosa per l’ennesimo episodio sfortunato (traversa di De Vincenzi), ma è comunque festa per i tre punti. Ora la sfida cruciale, domenica prossima sul campo dell’Accademia pavese. L’allenatore Giovanni Cairoli è fiducioso.

Classifica

Oltrepò 67 punti, Magenta 60, Ardor Lazzate 59, Pavia 57, Solbiatese e Fc Milanese 56, Calvairate 54, Casteggio e Caronnese 49, Fbc Saronno 47, Base 96 Seveso 46, Sestese 37, Castanese e Accademia pavese 33, Vergiatese 30, Meda 28, Verbano 27, Accademia Vittuone 5.

