SAN DONATO MILANESE- Nell’anticipo della 13′ giornata del campionato di Eccellenza, l’Fbc Saronno cade a San Donato sul campo dell’Fc Milanese con il risultato di 3 a 1. Con questa sconfitta i biancocelesti interrompono la striscia di 6 risultati utili consecutivi, mentre l’Fc Milanese prosegue il momento positivo, arrivando a 5 partite senza perdere.

A fine partita, l’allenatore dell’Fbc Saronno, Danilo Tricarico si è espresso così sulla partita: “Abbiamo fatto una buona prima mezz’ora, in cui siamo andati in vantaggio trovando subito il goal e, probabilmente, inconsciamente abbiamo pensato fosse tutto facile, ma non è così. Dispiace, perché la partita può cambiare e basta poco per farlo. Non si possono vincere tutte e lo sappiamo, però va sempre fatto di tutto per vincere e secondo me, oggi, non lo abbiamo fatto”.

Prosegue l’allenatore biancoceleste: “Ripartiamo da martedì e speriamo che ci sia entrato bene in testa che in questo campionato di facile non c’è niente. Noi veniamo comunque da una striscia positiva e sono sicuro che riprenderemo a marciare. Si volta pagina e non vediamo l’ora di arrivare a domenica”.

Fc Milanese-Fbc Saronno 3-1

FC MILANESE: Todesco, Allegretti, Campanati, Geraci, Elia, Calloni, Leotta, Favero, Vai (38′ s.t. Romanini), Sorrenti (20′ s.t. Trovato), Checchi. A disp: Colnaghi, Baronchelli, Potenza, Bacis, Cicciu, Siniscalchi, Principi.

ALL: Greco.

FBC SARONNO: Tucci, Torriani, Rudi, Baldan, Lofoco (25′ s.t. Martini), Bello, Sassella (42′ s.t. Meroni), Di Noto, Sardo, Pontiggia, Sala. A disp: Vinci, Lorusso, Bruzzone, Proserpio, Ciarmoli, Malinverno, Pozzi.

ALL: Tricarico.