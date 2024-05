news

MAGENTA- Nella finale playoff, l’Ardor Lazzate esce sconfitta contro i padroni di casa, il Magenta che trionfa con il risultato di 2 a 1: decisive le reti di Lo Monaco e Avinci e nel finale per gli ospiti segna Giangaspero.

Alla fine della gara, l’allenatore dell’Ardor, Ferdinando Fedele si è espresso ai nostri microfoni: “Siamo andati molto vicini al traguardo. Non posso fare altro che complimentarmi con i ragazzi per la stagione che hanno fatto e per la crescita che ha avuto questo gruppo. Anche oggi, è vero che usciamo sconfitti, ma secondo me non l’abbiamo meritata. Abbiamo creato tanto e, forse, nel primo tempo meritavamo di passare in vantaggio, a quel punto sarebbe stata un’altra partita. Abbiamo commesso degli errori contro una squadra forte, che abbiamo pagato a caro prezzo. Ci prendiamo il buono di questa stagione e ci ricarichiamo per la prossima”.

Magenta-Ardor Lazzate 2-1 (0-0)

MAGENTA (4-4-2) Taliento; Pecchia, Nossa, Ortolani, Decio; Lo Monaco (22’ s.t. Tondi), Pedrocchi, Papasodaro, Grillo (41’ s.t. Favilla), Gatti (10’ s.t. Cominetti), Avinci. A disposizione Ruta, Bettini, Garavaglia, Perotta, De Bernardi, Basso Serati. All. Lorenzi.

ARDOR LAZZATE (4-4-2) De Toni; Schieppati (19’ s.t. Deodato), Zefi, Marioli, Guanziroli; Lokumu (26’ s.t. Duchini), Fogal (13’ s.t. Pedrabissi), Pellini, Malvestio (13’ s.t. Silla); Giangaspero, Benedetti (13’ s.t. Rondina). A disposizione Barbieri, Grippo, Mzoughi, Oggioni. All. Fedele.

Arbitro Cavalleri di Treviglio (Molino di Brescia e Manno di Milano, quarto uomo Testa di Bergamo).

Marcatori s.t. 9’ Lo Monaco (M), 23’ Avinci (M), 33’ Giangaspero (A).

Note – Spettatori 800. Angoli 5-1 Ardor. Ammoniti De Toni, Pedrocchi. Recupero 2’-5’.