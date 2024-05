Primo piano

LAZZATE- A pochi giorni dall’inizio della Kings League World Cup, il talentuoso Andrea Benedetti, orgoglioso rappresentante dell’Ardor Lazzate, è pronto a vestire la maglia degli “Stallions” sotto la guida dello streamer Blur. Accanto a leggende come Francesco Totti, Nainggolan e Viviano, Benedetti rappresenterà la nazionale italiana alla Kings League World Cup.

In esclusiva, l’intervista ad Andrea Benedetti a pochi giorni dall’inizio della competizione:

Quali sono le emozioni che stai provando a pochi giorni dall’inizio della competizione?

“È un’emozione unica, già solo essere in ritiro, non oso immaginare dall’ altra parte del mondo (in Messico N.d.R.) davanti a moltissime persone e soprattutto con campioni che hanno fatto la storia del calcio”.

Come ti senti all’idea di giocare nella stessa squadra di leggende come Totti, Nainggolan e Viviano?

“Da Totti, Nainggolan e Viviano possiamo solo imparare sotto ogni punto di vista, tecnico fisico e soprattutto mentale visto che sono abituati a grandi palcoscenici”.

Hai qualche ricordo calcistico legato a uno dei giocatori che scenderà in campo con te?

“Insieme a Nainggolan ho fatto qualche allenamento quando salivo in prima squadra all’Inter, sicuramente lui non si ricorderà ma spero di imparare il più possibile da tutti quanti”.

Ti sei prefissato un obiettivo per il mondiale?

“No, non mi sono prefissato nessun obiettivo, penso prima al ritiro per prepararci al meglio poi una volta là vedremo come andrà, sicuramente tutta la squadra darà il 101% per arrivare il più lontano possibile”.

L’entusiasmo e la curiosità sono alti, soprattutto tra il pubblico giovanile, per l’inizio della competizione, la certezza è che la squadra, insieme a Benedetti, si impegnerà al massimo per intrattenere e competere nel mondiale dei creators.

QUI LA SPIEGAZIONE DELLA COMPETIZIONE: