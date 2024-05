Primo piano

MAGENTA- Al giro di boa del percorso dei playoff, il Magenta si aggiudica la finale contro l’Ardor Lazzate con il risultato di 2 a 1, qualificandosi alla fase successiva per l’accesso alla Serie D.

Nel primo tempo la prima grande occasione è per il bomber del Magenta, Avinci che non incorna bene di fronte a De Toni, che para facilmente. Al 21′ l’Ardor Lazzate passa in vantaggio, ma l’assistente alza la bandierina: cross dalla sinistra di Schieppati, Giangaspero insacca, ma è fuorigioco. Risponde il Magenta con Avinci, servito in profondità, il nove trova lo spazio per Ortolani, ma la conclusione termina sopra la traversa. Alla mezz’ora, sfiorano il vantaggio gli ospiti con il destro di Lokumu dal centro dell’area, ma Taliento salva miracolosamente. Termina senza reti la prima frazione di gioco allo stadio comunale di Magenta.

Nella ripresa subito chance per il Lazzate in mischia, ma nessuno riesce a colpire verso la porta. Al 53′ passano i padroni di casa: giocata bellissima di Avinci, che di tacco spedisce in porta Lo Monaco, che davanti a De Toni non sbaglia, facendo esplodere i tifosi magentini. Al 68′, il Magenta raddoppia con una splendida giocata del subentrato Cominetti, che trova Avinci sul secondo palo: incornata perfetta e gol. La squadra di mister Fedele si getta in avanti, ma lascia spazi agli ospiti, che sfiorano la terza rete con Grillo, ma De Toni si supera e salva. Al 78′, il Lazzate accorcia le distanze: gran tiro di Silla, sul quale Taliento riesce a intervenire, ma sulla ribattuta Giangaspero non sbaglia.

Con questa vittoria, il Magenta si qualifica alla fase finale per l’accesso in Serie D ed affronterà i trentini del Tramin Fussball.

Da citare la bellissima cornice di pubblico allo stadio comunale di Magenta, con moltissimi sostenitori sia dei padroni di casa, ma anche tantissimi tifosi arrivati direttamente da Lazzate.

Magenta-Ardor Lazzate 2-1 (0-0)

MAGENTA (4-4-2) Taliento; Pecchia, Nossa, Ortolani, Decio; Lo Monaco (22’ s.t. Tondi), Pedrocchi, Papasodaro, Grillo (41’ s.t. Favilla), Gatti (10’ s.t. Cominetti), Avinci. A disposizione Ruta, Bettini, Garavaglia, Perotta, De Bernardi, Basso Serati. All. Lorenzi.

ARDOR LAZZATE (4-4-2) De Toni; Schieppati (19’ s.t. Deodato), Zefi, Marioli, Guanziroli; Lokumu (26’ s.t. Duchini), Fogal (13’ s.t. Pedrabissi), Pellini, Malvestio (13’ s.t. Silla); Giangaspero, Benedetti (13’ s.t. Rondina). A disposizione Barbieri, Grippo, Mzoughi, Oggioni. All. Fedele.

Arbitro Cavalleri di Treviglio (Molino di Brescia e Manno di Milano, quarto uomo Testa di Bergamo).

Marcatori s.t. 9’ Lo Monaco (M), 23’ Avinci (M), 33’ Giangaspero (A).

Note – Spettatori 800. Angoli 5-1 Ardor. Ammoniti De Toni, Pedrocchi. Recupero 2’-5’.

